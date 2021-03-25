Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansı - Son Dakika

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, "Uluslararası sorunları birlikte aşabiliriz. Ekonomik kalkınmayı beraber sağlayacağız. Aynı eksendeki stratejiler olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bir arada çalışarak, teröre karşı da aynı şekilde mücadele edeceğiz." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı"nın kapanış oturumu gerçekleştirildi.

Oturuma çevrim içi bağlanan Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhanshu da konferansta önemli konularda mutabakatlar sağladıklarını söyledi.

Salgının bir kez daha insanlığın geleceğinin ortak olduğunu, menfaatlerin birbirine ne kadar yakın olduğunu gösterdiğini aktaran Zhanshu, "Uluslararası sorunları birlikte aşabiliriz. Ekonomik kalkınmayı beraber sağlayacağız. Aynı eksendeki stratejiler olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bir arada çalışarak, teröre karşı da aynı şekilde mücadele edeceğiz. Gelişmekte olan ülkelerin koronavirüse karşı kazanacakları her savaşın önemini toplantıda konuştuk." ifadelerini kullandı.

Ortak çıkarlar için birlikte çalışarak ilerleyeceklerini vurgulayan Zhanshu, her zaman uluslararası adaleti savunacaklarını, insanlık için bunu yaptıklarını anlatacaklarını belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin her alanda kalkınmayı hedeflediğini bildiren Zhanshu, Parlamento Başkanları Konferansı'nı iletişim, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak bir platform olarak gördüklerini anlattı.

"DEAŞ, yeniden güçlenmek için fırsat kolluyor"

Irak Temsilciler Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Muhammad Ridha Al Haidar ise terör ve terör eylemlerinin aslında inancı olan Irak halkı için yeni bir durum olduğunu dile getirdi.

Belirli altyapılardan sonra Irak'a terör ihraç edildiğini ve böylelikle bir takım radikal gruplar oluşmaya başlayarak, karmaşık hal aldığını, iç savaş olacak duruma geldiğini anlatan Haidar, akil insanların çabasıyla bu iç savaşın önlendiğini aktardı.

2008 itibarıyla Irak ekonomisinin iyiye doğru gittiğini aktaran Haidar, şunları kaydetti:

"DEAŞ gibi bir terör belasıyla nasıl beraberce baş edebildiysek, el ele vererek yine koronavirisü de yenebiliriz. DEAŞ'ın hala ideolojisi ve düşüncesinin olduğunu, yeniden güçlenmek için fırsat kollandığını söyleyebiliriz. Tek tük eylemlere de başladıklarını söylemek mümkün. Suriye ile komşu bir ülke Irak. Güvenliğimizi güçlendirmekteyiz ancak bizim tek problemimiz terör kaynaklarının Suriye'den Irak'a sızmalarıdır. Bağdat'ta terör saldırısı oldu, birçok vatandaşımız şehit oldu. Bunun arkasında yine Suriye'den sızanlar vardı. Irak tek başına elindeki tüm olanaklarıyla terörle mücadele etmektedir."

Kovid-19'un Irak'ta büyük bir sorun olduğunu belirten Haidar, bunun sağlık altyapılarının güçlü olmamasından kaynaklandığını ifade etti. Mutasyonlu virüsten sonra ülkelerindeki vaka sayılarının arttığını dile getiren Haidar, Irak'ın tek başına bunun üstesinden gelemeyeceğini söyledi.

Haidar, söz konusu konferansa 2023'te ev sahipliği yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

"Ülkeler kendi güvenlikleri için el ele hareket etmeli"

Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Muhammed Akbar Stanikzai da çoklu görüşmeler gerçekleştirerek, önemli konularda istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Toplantıda siber güvenlik konusunun önemli bir husus olduğunun altını çizildiğini vurgulayan Stanikzai, şunları kaydetti:

"Ülkeler kendi güvenlikleri için el ele, omuz omuza hareket etmeli, iş birliği içinde kaynakları, imkan ve kabiliyetleri paylaşmalı. Bu bağlamda teknolojik ilerlemeler kaydeden ülkelerden daha fazla katkı bekliyoruz. Kaynak paylaşım yöntemlerinin mekanizmalarını bir kez daha vurgulamak isteriz. İş anlamında üretimin artması ve sanayileşme anlamında önemli fırsatlar var. İş birliklerini bunlar sağlayacaktır. Önemli projeler sadece Çin'in değil, tüm ülkelerin faydasına olacaktır. Bu fırsatları kaçırmadan değerlendirmeliyiz. Önemli bir bölgedeyiz, asırlardır burada yaşıyoruz, aynı bölgenin insanları olarak ilişkilerimiz her zaman karşılıklı."

Stanikzai, dünyanın büyük bir köy gibi olduğunu, her ülkenin diğer ülkelerle ilişki içinde olması gerektiğini ifade etti.