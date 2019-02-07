Terörle Anılan Cudi ve Gabar'da Piyano Sesleri Yankılandı

Terörle anılan Cudi ve Gabar'da piyano sesleri yankılandı Şırnaklı piyanist Akiset Atan, kadınları piyano konserinde buluşturdu Yıllardır silah seslerinin kesilmediği bölgede huzur ve güven ortamının sağlanması ile piyano sesleri yükseldiŞIRNAK - Son yıllarda terör olayları ile gündeme...

Terörle anılan Cudi ve Gabar'da piyano sesleri yankılandı

Şırnaklı piyanist Akiset Atan, kadınları piyano konserinde buluşturdu

Yıllardır silah seslerinin kesilmediği bölgede huzur ve güven ortamının sağlanması ile piyano sesleri yükseldi



ŞIRNAK - Son yıllarda terör olayları ile gündeme gelen Şırnak'ta bulunan Gabar ile Cudi Dağları, sağlanan huzur ve güven ortamı sonrası farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Şırnaklı piyano sanatçısı Akiset Atan verdiği konser sonrası Cudi ve Gabar dağlarında piyano sesleri yankılandı.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunu olan Akiset Atan, Gabar ve Cudi dağların kesiştiği Kasrik beldesinde kadınlar için piyano konseri verdi. Yıllardır terör olayları ile gündeme gelen Gabar ve Cudi dağının kesiştiği Kasrik beldesinde bu sefer piyano sesi yankılandı.

Piyano konseri ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren piyanist Akiset Atan, 13 yaşında sanat okulu okumasıyla hayatının sanatla kesiştiğini söyledi. Aldığı klasik batı müziği eğitimi sonrası bölge halkına gönüllü olarak konserler verdiğini belirten Atan, "Onları klasik batı müziği ile tanıştırmaya karar verdim. Şu anda Kasrik beldesinde Aile Destek Merkezi'nde gönüllü bir sanat hizmeti yapıyoruz. Piyano ana sanatında çağdaş eserlerden yararlanarak, bu günkü programımızı gerçekleştirdik" dedi.

Kadınlar ilk kez piyano ile buluştu

Şırnak'ın Kasrik beldesinde tarihte ilk defa klasik batı müziği solo performansı sergilendiğini belirten Atan, şöyle devam etti:

"Piyano çaldığım esnada seyircilerin sanata o güzel bakışlarını, sanata olan inanılmaz ilgilerinden dolayı çok büyük bir enerji aldım. İnşallah bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Şırnak'ta bir ilki gerçekleştirdik ve çok mutluyuz. Bu yörenin bir kızı olarak, yöreme klasik batı müziği ve piyano ana sanat dalı performansını Şırnak'ımızda köy ve beldelerinde turne şeklinde piyano resitali vermeye devam edeceğiz."

Piyanist Akiset Atan'ı dinlemeye gelen Kader Aktaş da, etkinliğin çok güzel olduğunu söyledi. Aktaş, "Batı müziği dinledik, çok memnun kaldık. Aile Destek Merkezi'nde sosyalleşmek adına çok güzel bir konser oldu. Bugün burada bu güzel eserlerle çok mutlu olduk. Akiset Atan'a bu fırsatı bize verdiği için kendisine teşekkür ederiz. Şırnak artık savaş, katliam olayları ile değil, barış ve sevgi, müzik ile anılsa çok güzel olacak. Bu etkinliklerin Şırnak'a çok güzel şeyler katacağına inanıyorum.

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