Son Dakika Haberleri: Terörle bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 yabancı uyruklu yakalandı
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Terörle bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 yabancı uyruklu yakalandı

8 dakika önce

Bursa TEM ve İstihbarat ekipleri, terör örgütleri ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 yabancı uyruklu şahsı sınır dışı etmek üzere gözaltına aldı.

Terörle bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 yabancı uyruklu yakalandı, System.String[]
Bursa TEM ve İstihbarat ekipleri, terör örgütleri ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 yabancı uyruklu şahsı sınır dışı etmek üzere gözaltına aldı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak çalışmalarda terör örgütleri ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 yabancı uyruklu şahıs tespit etti. Bursa merkez ve ilçelerde çok sayıda farklı adreslerde ikamet ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.M, A.T. Osmangazi, M.A. Yıldırım, A.E. İnegöl, E.E, E.E.A. Orhangazi, H.E.H, S.E, F.Y. Mustafakemalpaşa, İ.A, M.A. ise Nilüfer ilçesinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 11 şahıs sınır dışı edilmek üzere muhafaza altına alınırken şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. - BURSA
TEM Otoyolu, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:51 Kaynak: İHA
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