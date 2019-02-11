Terörle Mücadele
15 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak
'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hakurk
bölgesindeki operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağladı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyon birliklerinin çatışma bölgesindeki aramalarında 2 kalaşnikof tüfek ile bunlara ait 5 şarjör, doçka ağır makinalı silaha ait namlu ve mühimmat, 82 milimetrelik havan, av tüfeği, keskin nişancı dürbünü, 2 el bombası, 9 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı sistemi ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:43 Kaynak: AA
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