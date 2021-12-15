Terörle Mücadele - Basın Duyurusu - Son Dakika
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Terörle Mücadele - Basın Duyurusu

15.12.2021 20:15
Terörle Mücadele - Basın Duyurusu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Terörle Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında; Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen, 1 (bir) şüpheli şahıs, 15 Aralık...

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Terörle Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında; Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen, 1 (bir) şüpheli şahıs, 15 Aralık 2021 tarihinde Kocaeli ili İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre
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