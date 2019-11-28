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Terörle Mücadele Ekiplerinden Deaş Operasyonu

6 saat önce

Terörle Mücadele Ekiplerinden Deaş OperasyonuKAYSERİ - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösteren 3 Suriye uyruklu zanlı eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Ekiplerinden Deaş Operasyonu

KAYSERİ - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösteren 3 Suriye uyruklu zanlı eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye uyruklu V.E., İ.K. ve A.S.'nin geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri ve Kayseri'de ikamet ettikleri belirlendi.

Zanlıların yakalanması için 26 Kasım tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı ve zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda suç ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.

Terörle Mücadele Ekiplerinden Deaş Operasyonu

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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