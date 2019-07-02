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Terörle Mücadele Ekiplerinden DEAŞ Operasyonu: 9 Gözaltı

1 saat önce

Terörle Mücadele Ekiplerinden DEAŞ Operasyonu: 9 Gözaltı Irak ve Suriye Uyruklu 9 Kişi Gözaltına Alınırken Bir Kişi Aranıyor KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonunda Suriye ve Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Ekiplerinden DEAŞ Operasyonu: 9 Gözaltı
Irak ve Suriye Uyruklu 9 Kişi Gözaltına Alınırken Bir Kişi Aranıyor KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonunda Suriye ve Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu 10 şüpheli şahısın yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı.
Yapılan operasyonda eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firarda olan bir kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.
Gözaltına alınan zanlılar doktor kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Terörle Mücadele Ekiplerinden DEAŞ Operasyonu: 9 Gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:23 Kaynak: İHA
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