Terörle mücadele gazilerinin emekli maaşlarının kesildiği iddiası - Son Dakika
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Terörle mücadele gazilerinin emekli maaşlarının kesildiği iddiası

6 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Selim Özdoğan, bazı terörle mücadele gazilerinin emekli maaşlarının kesildiğini belirterek, tepki gösterdi.

Terörle mücadele gazilerinin emekli maaşlarının kesildiği iddiası, System.String[]

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Selim Özdoğan, bazı terörle mücadele gazilerinin emekli maaşlarının kesildiğini belirterek, tepki gösterdi.

Özdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, SGK'nın 17 Aralık'ta 227 terörle mücadele gazisinin emekli maaşını kestiğini öne sürdü.

2013 öncesi gazilerin engel oranlarına göre devletin engelli vatandaşlara sağladığı emeklilik haklarından yararlandıklarını dile getiren Özdoğan, bu durumun 5510 sayılı kanunun 38. maddesi ve 6495 sayılı torba kanunun 80. maddesince değiştirildiğini savundu.

Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle bu durumdaki gazilerin özürlü haklarından yararlanarak emekli olmasının önünün kesildiğini belirten Özdoğan, yeni düzenlemeyle gazilerin ne kadar uzuv kaybı yaşarsa yaşasın 60-65'li yaşlarında emekli olabileceğini kaydetti.

Özdoğan, SGK'nın emeklilik için başvuran gazilere önce maaş bağladığını, 6 yıl sonra da "hata yaptık" diyerek maaşlarını kestiğini ileri sürerek, "Gaziler hem işlerinden olmuşlar hem de emekli maaşları kesilerek mağdur edilmişledir. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz siyasetin veya belli bir grubun değil, yüce Türk milletinin gazileriyiz." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:10 Kaynak: AA
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