Terörle mücadele gazisini darp ettiği iddia edilen 2 kişi serbest bırakıldı

Zonguldak'ta terörle mücadele gazisini yeni asfalt dökülen yola girdiği için darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün Karaelmas Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre terörle mücadele gazisi Hasan Özdemir (48), engelli yeğenini okula kayıt yaptırmaya götürdüğü sırada yeni asfalt dökülen yola girdi. Çıkan tartışmada gazi Hasan Özdemir'i darp ettiği iddia edilen F.A. ve T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.A. ve T.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



1992 yılında Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başına gelen kurşunla ağır yaralanarak yüzünün sol tarafının felç kaldığı öğrenilen gazi Hasan Özdemir'in ise arbedede yaralanmasının ardından hastanedeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK