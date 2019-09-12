Terörle mücadele gazisini darp olayında 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Olaya karıştığı iddia edilen iki kişi adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta terörle mücadele gazisinin yeni asfalt dökülen yola girdiği iddiasıyla çıkan kavgada darp edildiği iddiasının ardından gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gün Karaelmas Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre terörle mücadele gazisi 48 yaşındaki Hasan Özdemir, engelli yeğenini okula kayıt yaptırmaya götürdüğü sırada yeni asfalt dökülen yola girdi. Çıkan tartışmada gazi Hasan Özdemir'i darp ettiği iddia edilen F.A. ve T.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

1992 yılında Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başına gelen kurşunla ağır yaralanarak yüzünün sol tarafı felç kalan gazi Hasan Özdemir'in yeni yola dökülen asfalta aracıyla girdiği iddiasıyla çıkan arbedede yaralanması üzerine hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay sonrası ekiplerce ifadeleri alınan F.A. ve T.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyedeki sorguları sürüyor.