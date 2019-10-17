Son Dakika Haberleri: Terörle Mücadele Harekatı kapsamında 118 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Terörle Mücadele Harekatı kapsamında 118 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle Mücadele Harekatı kapsamında 118 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Terörle Mücadele Harekatı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle Mücadele Harekatı kapsamında 118 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Terörle Mücadele Harekatı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örğütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik çok sayıda mağara, barınak ve sığınak tespit edilerek imha edildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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