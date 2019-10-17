Terörle Mücadele Harekatı kapsamında 118 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Terörle Mücadele Harekatı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örğütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik çok sayıda mağara, barınak ve sığınak tespit edilerek imha edildi.

(İHA)