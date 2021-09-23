Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatı - Son Dakika

Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatı

Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatıMİLLİ Savunma Bakanlığı, 13- 17 Eylül 2021 tarihlerinde Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 'Terörizmle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildiğini duyurdu.

Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatı MİLLİ Savunma Bakanlığı, 13- 17 Eylül 2021 tarihlerinde Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 'Terörizmle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 13- 17 Eylül 2021 tarihleri arasında Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından gelen bir Jandarma Komando timinin katılımı ile 'Terörizmle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. Haber: ANKARA,



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