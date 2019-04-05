Son Dakika Haberleri: Terörle Mücadele Operasyonları

Terörle Mücadele Operasyonları

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Terörle Mücadele Operasyonları, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:29 Kaynak: AA

Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinden Çıkan Oyuncu Ufuk Bayraktar İlk Kez Görüntülendi Diyarbakır'da, Seçimi Kazanan HDP'li Mızraklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi İYİ Parti, Balıkesir'deki Seçim Sonuçlarına İlişkin İtirazda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 19:02:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terörle Mücadele Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]