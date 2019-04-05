Terörle Mücadele Operasyonları
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK
tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:29 Kaynak: AA
Cezaevinden Çıkan Oyuncu Ufuk Bayraktar İlk Kez Görüntülendi
Diyarbakır'da, Seçimi Kazanan HDP'li Mızraklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi
İYİ Parti, Balıkesir'deki Seçim Sonuçlarına İlişkin İtirazda Bulundu