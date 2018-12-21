Son Dakika Haberleri: Terörle Mücadele Operasyonlarında Son Bir Haftada Yurt İçi ve Yurt Dışında 84 Terörist Etkisiz Hale...

Terörle Mücadele Operasyonlarında Son Bir Haftada Yurt İçi ve Yurt Dışında 84 Terörist Etkisiz Hale...

1 saat önce

Terörle mücadele operasyonlarında son bir haftada yurt içi ve yurt dışında 84 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle Mücadele Operasyonlarında Son Bir Haftada Yurt İçi ve Yurt Dışında 84 Terörist Etkisiz Hale..., System.String[]
Terörle mücadele operasyonlarında son bir haftada yurt içi ve yurt dışında 84 terörist etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:37 Kaynak: AA

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