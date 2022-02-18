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Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Başkanı Aktaş, şehitliği ziyaret etti - Son Dakika

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Başkanı Aktaş, şehitliği ziyaret etti

18.02.2022 12:39
Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Başkanı Aktaş, şehitliği ziyaret etti

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Derneği Genel Başkanı Emrullah Aktaş ve dernek üyeleri, Eskişehir'de Hava Şehitliğini ziyaret etti.

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Derneği Genel Başkanı Emrullah Aktaş ve dernek üyeleri, Eskişehir'de Hava Şehitliğini ziyaret etti.

Hava Şehitliği'ne gelen Aktaş ve beraberindekiler, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın kabrinin başında dua etti.

Daha sonra şehit kabirlerine karanfil bırakan Aktaş, gazetecilere, Türkiye'nin her yerinde yer alan şehit kabirlerini ziyaret ettiklerini belirterek, şehitliklerin bir ülkenin en önemli mekanlarından olduğunu vurguladı.

Şehitliklerin sadece şehit aileleri ve gaziler tarafından ziyaret edilen yerler olmaması gerektiğini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Şehitlikleri ülkenin bütün evlatları ziyaret etmelidir. Toprakları vatan yapan şehitlerimize olan ahde vefa borcunu ödemek için bütün vatandaşlarımızı şehit kabirlerini ziyaret etmelerini bekliyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Dernek olarak ülke genelindeki bütün şehitlikleri ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Şırnak'tan İzmir'e kadar bütün şubelerimiz ziyaretleri sıklıkla gerçekleştirecek."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Başkanı Aktaş, şehitliği ziyaret etti - Son Dakika


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