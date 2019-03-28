Son Dakika Haberleri: Terörle Mücadelede Hassas Güdüm Kiti Hamlesi

Terörle Mücadelede Hassas Güdüm Kiti Hamlesi

48 dakika önce

Terörle mücadelede üstün başarı ve en az ikincil hasar için Hava Kuvvetleri Hassas Güdüm Kitleriyle güçlendirildi.

Terörle Mücadelede Hassas Güdüm Kiti Hamlesi, System.String[]
Terörle mücadelede üstün başarı ve en az ikincil hasar için Hava Kuvvetleri Hassas Güdüm Kitleriyle güçlendirildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurduğu Hassas Güdüm Kiti (HGK), Hava Kuvvetlerine katıldı. Yeni nesil sistem, Tübitak SAGE tarafından geliştirildi ve ASELSAN tarafından üretildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Twitter hesabından paylaştığı videoda HGK ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"MGEO-HGK/T001/04-2017 HGK, mevcut 2,000Ib MK-84 ve NEB bombalarını akıllı silaha çeviren teknolojinin son ürünü güdüm kitidir. Bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme, görev başında daha az bomba, sorti ve personel, karıştırmaya dirençli, tüm hava koşullarında çalışabilir, düşük lojistik ihtiyacı." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:05 Kaynak: İHA

Twitter, İsmail Demir, Güncel
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