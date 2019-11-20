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"Terörle mücadelede tarihin en güçlü noktasındayız"
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadele de tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadele de tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir. 18 Temmuz 2018'den itibaren 2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olay aydınlatılmıştır. "Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür. Kıran Operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi, terörist sayısı 550'ye indi" dedi.
(İHA)
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