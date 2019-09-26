"Terörle mücadeleki başarının sürdürülmesini amaçlıyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Özellikle terörle mücadelede yürütülen Kıran 1-2-3 gibi operasyonların etkin bir biçimde sürdürülmesi, bu konuda sahaya tam hakim olunması, gelinen noktada sağlanan başarının sürdürülmesi ve terörün bitirilmesi istikametinde iradenin ve kararlılığın devam etmesini amaçlıyoruz." dedi.

Erdil, Osmaniye Valiliğini ziyaret ederek, Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüştü.

Daha sonra İçişleri Bakanlığına bağlı kurumların yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yapan Erdil, programın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Erdil, İçişleri Bakanlığı olarak bir yılı aşkın süredir İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında, bakanlığın taşrada vatandaşlara sunduğu hizmetleri yerinde görüp değerlendirmek amacıyla çeşitli toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Bakanlığa bağlı emniyet, jandarma, nüfus işleri, göç idaresi, AFAD gibi kurumların idare amirleriyle bir araya gelerek ortak bir değerlendirme yaptıklarını anlatan Erdil, "Bu değerlendirmeyle ilgili biz Osmaniye'deki sivil toplum kuruluş temsilcileriyle, muhtarlarla, okul idarecilerimizle ve Osmaniye'deki gazilerimiz ve şehit yakınlarımızla da bir araya gelmeye çalışacağız. Burada, bizim bakanlık olarak birinci derecede verdiğimiz hizmetlerle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdil, verilen hizmetlere ilişkin şunları söyledi:

"Burada, PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle yapılan mücadelenin değerlendirilmesi, göç idaresince düzenli ve düzensiz göçle ilgili yapılan çalışmalarda gelinen nokta ve Osmaniye'de bu konularla ilgili yaşanan sorunları ele alan bir çalışma yapıyoruz. Yine güvenlik yönetimine ilişkin uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliğiyle ilgili yapılan çalışmalar tek tek ele alınıp değerlendiriliyor."

"Terörle mücadele sağlanan başarının sürdürülmesini amaçlıyoruz"

Türkiye'deki güven ortamının gelişmesinin sürdürülmesini amaçladıklarını anlatan Erdil, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amacımız, Türkiye'nin güven ortamının gelişme ve büyüme ikliminin sürdürülmesi çabalarının yoğunlaştırılarak devam etmesidir. Bu istikamette, kapasitemizi ve performansımızı sahada artırarak devam edeceğiz. Özellikle terörle mücadelede yürütülen Kıran 1-2-3 gibi operasyonların etkin bir biçimde sürdürülmesi, bu konuda sahaya tam hakim olunması, gelinen noktada sağlanan başarının sürdürülmesi ve terörün bitirilmesi istikametinde iradenin ve kararlılığın devam etmesini amaçlıyoruz. Gerektiğinde terörle bağlantısı olan idari merkezlerin, siyasi şiddet ve korku üreten organizasyonların ve sözde siyasi oluşumların önlenmesi amacıyla bu konuda alınacak idari tedbirlerde dahil her türlü tedbirin alınması ve bunlara ilişkin düzenlemelerimiz devam edecektir."

Vali Ömer Faruk Coşkun da gerçekleştirilen toplantılarla kamu hizmetlerinin kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğine vurgu yaparak, "Bakanlığımızın ilgili birimleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Daha sonrasında iş adamları, sanayiciler, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek ilimizin fotoğrafını çekeceğiz. Şehit aileleri, gazilerimiz ve esnafımızı da ziyaret edeceğiz. Bu toplantı ve ziyaretlerle, eksiklerin giderilmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili ortak aklın ortaya konması için gereken hususlar sonuç olarak ortaya konuyor." diye konuştu.