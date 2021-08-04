Terörle mücadelenin kahraman komandoları Manavgat'taki orman yangını sonrası seferber oldu - Son Dakika

Türkiye'nin, terör örgütlerine yönelik yurt içi ve yurt dışındaki birçok operasyonunda görev alan İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı timleri, orman yangınının etkili olduğu Manavgat'ta yöre halkına destek için çalışmalar yapıyor.

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan komandolar, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması amacıyla yürütülen çalışmalara destek için harekete geçti.

Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında başarıyla görev yapan komandolar, Manavgat'ta yangınlardan etkilenen mahallelerde çalışmalara destek vermeye başladı.

İzmir'den 2 tabur halinde kente gelen askerler, timlere ayrılarak mahalle sakinlerine istekleri doğrultusunda yardım ediyor.

Mahalle sakinlerinin de takdirini topladılar

Enkaz kaldırma ve eşya taşıma çalışmalarına katılan komandolar, mahallelerde yaşayan vatandaşların takdirini topluyor.

Askerlerin yardım ettiği mahalle sakinleri, "Çok teşekkür ederiz oğlum. Allah sizi korusun." diyerek dua etti.

"Devletimiz ve milletimiz hep yanımızda"

Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Mithat Akça, evinin, traktörünün ve 8 keçisinin yandığını söyledi.

Canlarını kurtardıkları için mutlu olduklarını belirten Akça, "Devletimiz ve milletimiz hep yanımızda. Askerlerimiz de sağ olsunlar yardımımıza koşmuş. Bize çok yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun." dedi.

Hatice Akça da askerlere her zaman dua ettiğini anlattı.