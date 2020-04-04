Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerine... - Son Dakika

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Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerine...
6 saat önce
Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerine yapıldı.
Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerine yapıldı
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:13 Kaynak: DHA
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