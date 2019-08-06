Son Dakika Haberleri: Terörle örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu gözaltında
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Terörle örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu gözaltında

30 dakika önce

BURSA'da, terör örgütleri ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve Türkiye'ye girmeleri yasak olan Suriye uyruklu 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Terörle örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu gözaltında, System.String[]
BURSA'da, terör örgütleri ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve Türkiye'ye girmeleri yasak olan Suriye uyruklu 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan ve terör örgütleri ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu 11 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler A.M., A.T., M.A., A.E., E.E., E.E.A., H.E.H., S.E., F.Y., İ.A. ve M.A. yakalanarak, gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel döküman ve materyal  ele geçirildi.
11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Türkiye, Suriye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:04 Kaynak: DHA
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