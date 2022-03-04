Terörle suçlanan Tanzanya ana muhalefet lideri Mbowe, serbest bırakıldı - Son Dakika
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Terörle suçlanan Tanzanya ana muhalefet lideri Mbowe, serbest bırakıldı

04.03.2022 12:43
Terörle suçlanan Tanzanya ana muhalefet lideri Mbowe, serbest bırakıldı

Tanzanya mahkemesi, terörle suçlanan muhalif lider Freeman Mbowe'yi serbest bıraktı.

Tanzanya mahkemesi, terörle suçlanan muhalif lider Freeman Mbowe'yi serbest bıraktı.

The Citizen gazetesinin haberine göre, mahkeme, ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) Başkanı Freeman Mbowe ve beraberindeki 3 kişiye yönelik terör suçlamalarını düşürdü.

Geçen yıl tutuklanan Mbowe, terör eylemleri planlamak ve terörün finansmanı gibi 6 farklı suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

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Demokrasi, Tanzanya, Citizen, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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