Son Dakika Haberleri: Terörle ve Teröristle Mücadelede İyi Bir Noktaya Geldik"

Terörle ve Teröristle Mücadelede İyi Bir Noktaya Geldik"

2 saat önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Terör örgütüne katılım son derece sınırlı ve eskisine göre tek tük aslında, teslim olanlarla bu sayı negatif bile denebilir.

Terörle ve Teröristle Mücadelede İyi Bir Noktaya Geldik
Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Terör örgütüne katılım son derece sınırlı ve eskisine göre tek tük aslında, teslim olanlarla bu sayı negatif bile denebilir. Dolayısıyla terörle ve teröristle mücadelede iyi bir noktaya geldik." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Gündüzöz'ün, Kışla Gazino Müdürlüğünde, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal ve rütbelilerin de hazır bulunduğu yemekte güvenlik korucularıyla bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gündüzöz, emniyet ve asayiş hizmetlerini jandarma ve emniyet kuvvetiyle yürütürken, üçüncü gücün de güvenlik korucuları olduğunu belirtti.

Korucuların, İl Jandarma Komutanlığının emrinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile karakollarda görevlerini ifa ettiklerini aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bölgemiz hassas bir bölge. Güvenlik korucularımız da son derece önemli görevler ifa ediyor. Terör örgütüne katılım son derece sınırlı ve eskisine göre tek tük aslında, teslim olanlarla bu sayı negatif bile denebilir. Dolayısıyla terörle ve teröristle mücadelede iyi bir noktaya geldik. Bu noktada güvenlik korucularımıza da tabi ki büyük görevler düştü ve düşüyor. Onların da emeği büyük. Bunlar silah ve dava arkadaşımız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Sonuç itibarıyla ilde valisinden en aşağı rütbedeki komutanına kadar yanınızda olduğumuzu bilin. Kapımız her zaman size açık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:08 Kaynak: AA

İlker Gündüzöz, Muş, Jandarma, Politika
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