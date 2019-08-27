Terörü bölgeden temizleyen Tokel paşaya veda yemeği

NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atanan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel için Hakkari Valiliği tarafından veda töreni düzenlendi.



Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel için orduevinde veda töreni düzenlendi. Burada konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Tokel'e bundan sonraki hayatında başarılar dilediğini söyledi. Hakkari'nin Tokel paşayı unutmayacağını söyleyen Vali Akbıyık, "Hakkari sizi unutmaz. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında terörün önlenmesinde ve bölge insanı ile olan ilişkileri, sınır ötesindeki kazanımlarda ve ilişkilerinde büyük emeği olan bir komutandır. İlişki kurmadığı ayak basmadığı yer kalmamıştır. Kendisine şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti adına teşekkür ediyorum. Asla böyle büyük komutanları ülkemiz unutmayacaktır" dedi.



Tümgeneral Metin Tokel ile 2016 yılında vazifeye beraber başladıklarını, onun emirleri ve komutasında çok büyük başarılar elde ettiklerini belirten Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, daha sonra Tokel için yazdığı şiiri dinletti.



Daha sonra bir konuşma yapan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ise bu yörede göreve 90'lı yıllarda başladığını belirterek, o zamanlar genç bir subay olduğunu söyledi. Tokel, "Kuzey Irak ve birçok dağda, o zaman çok fazla halkla beraber olamadık. 2012 yılında Şemdinli'ye tugay komutanı olarak atandım. Bir yandan teröristlerle mücadele faaliyetlerimizi yürütürken hem de halkımızla beraber olma fırsatını bulduk. Bu coğrafyada halka dokunduğunuzda gönülden gönülle güzel sevgiler sevdalar akar. Biz bunları Şemdinli ilçesinde doyasıya yaşadık. Orada önemli başarılar elde ettik. 2012 yılının başlangıçları zor dönemlerdi. Arkadaşlarımız ve devletin tüm güvenlik güçleri ile beraber başardık. Cenabı Allah kısmet etti. 2016 yılında tekrar bu coğrafyaya geldik. Valimizin liderliğinde büyük başarılara imza attık. Gücümüzün yettiği kadar insanlara ulaştık. Hiçbir şey veremesek de bazen sırtlarını sıvazladık. 100 yaşını geçmiş yaşlılarımızın ellerinden öptük. Onlardan coğrafyanın geçmişini dinledik. Bazen düğünlerine gittik sevinçlerini paylaştık ve zaman zaman da üzüntülerini paylaştık. Bu coğrafyanın insanlarında inanılmaz güzellikler var, bu insanlarda bunları gördük not ettik not etmekle kalmadık, bu coğrafyaya batıdan gelen her dostumuza buranın güzelliklerinden bahsettik. Her gün Hakkari'nin daha güzel olması için yatırımların yapılmasıyla ilgili devletimizin yetililerine ilettik. Bizler de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Görevimizin her safhasında problemleri görmezden gelmedik ve daima pozitif düşündük ve tüm zorlukların üstesinden geldik" dedi.



"Kuzey Irak'taki bir köyde okuma yazma öğrettik"



Pençe operasyonlarının devam ettiğini söyleyen Tümgeneral Tokel, "Oradaki insanlarla da çok güzel dostluklar kurduk. Terör örgütüne hayvanlarının bir kısmını veren insanlar bugün kendi topraklarında Kuzey Irak topraklarında rahatlıkla hayvanlarını otlatabiliyor. Oralarda bir köy bulduk. Köyün tamamı okuma yazma bilmiyordu. Dediler ki bize hangi dilde olursa olsun yeter ki bize bir şey öğretin. Oradaki güzel ovaları dolaşırken bir kızımıza denk geldik. Bu köydeki insanları eğitir misin dedik o da seve seve dedi. Yardımcı olduk ve orada onlara eğitim vermenin huzurunu yaşadık. Orada artık 40'a yakın gencimiz okuma yazma biliyor. Meslek hayatımın zirvesinde güzelliklerini bu coğrafyada yaşadım" diye konuştu.



"Terörden temizlenen Sat göllerini ziyaret edin"



Terörden arındırılan Sat göllerini herkesin görmesi gerektiğini de söyleyen Tokel, "Hakkari'deki arkadaşlarla birlikte Sat göllerini dolaştık. Sizlerin mutlaka oralara gitmenizi istiyoruz. Oralarda eskiden terör örgütünün elemanları dolaşırken şimdi bizim kendi güzelliklerimizi var. Vatandaşlar olarak mutlaka oraları görmenizi istiyoruz" diye konuştu.



"Buralarda hayvanların gidemediği yer yok artık"



Yaylaların büyük bir kısmının açıldığını da anlatan Tümgeneral Tokel, "Buralarda hayvanların gidemediği yer yok artık. 2016 yılından beri bütün yaylalarımızı serbest etmeye çalıştık. Hayvancılık bu yüzden artmaya başladı. Biz güvenlik sağladıkça Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gelişsin üretim artsın. Hakkari'nin geleceği en güzel olacaktır" şeklinde konuştu.



Veda yemeğine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Duruk, İdris Koç, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı. - HAKKARİ