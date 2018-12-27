Son Dakika Haberleri: Terörü Bu Ülkenin Gündeminden Çıkaracağız"

Terörü Bu Ülkenin Gündeminden Çıkaracağız"

37 dakika önce İlandır

Muş Valisi İlker Gündüzöz, güvenlik güçlerine teslim olan teröristler konusunda, "Devletin şefkatli eline, tüm kandırılmış gençlerin geri dönmesini istiyoruz.

Terörü Bu Ülkenin Gündeminden Çıkaracağız
Muş Valisi İlker Gündüzöz, güvenlik güçlerine teslim olan teröristler konusunda, "Devletin şefkatli eline, tüm kandırılmış gençlerin geri dönmesini istiyoruz. Biz devletin merhametli, şefkatli eli ile onlara sahip çıkıyoruz. Terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Gündüzöz, terörle mücadelede çok önemli başarılar elde edildiğini belirterek, "Terörü bitireceğiz. Şu anda terör örgütüne katılım yok denecek kadar az. Teslim olan kişi sayısı da her geçen gün artmakta." ifadesini kullandı.

Gündüzöz, şu görüşlerini paylaştı:

"Bunun yanında yeni bir konseptle İçişleri Bakanlığımız, Sayın Bakanımızın talimatlarıyla terör örgütüne, dağa katılan, kandırılmış gençlerin aileleriyle teması emrettiler ve temas halinde aileleri vasıtasıyla bu kişileri ikna etmeye çalışıyoruz.
Bu vesileyle Muş'ta da 2 terörist teslim oldu. Pişmanlıklarını ifade ettiler. Bu dağdan kaçışlar artarak, devam edecek.
Teslim olanların ifade ettiği gibi dağda maalesef kız çocuklarına tecavüzler, her türlü ayrımcılık ve kötü davranış söz konusu. Devletin şefkatli eline, tüm kandırılmış gençlerin geri dönmesini istiyoruz. Biz devletin merhametli, şefkatli eli ile onlara sahip çıkıyoruz. Terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:46 Kaynak: AA

Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek Bakan Açıkladı: Yeni Yılda Manav, Şarküteri ve Ekmek Reyonunda Poşetler Ücretsiz Olacak

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti Suudi Arabistan'da Deprem! Kritik Bakanlıklar El Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:23:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terörü Bu Ülkenin Gündeminden Çıkaracağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]