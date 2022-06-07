'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi sürüyor - Son Dakika
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'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi sürüyor

07.06.2022 11:56
'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi sürüyor

Mersin polisi, 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz 2022' projesi çerçevesinde eğitimlerine devam ediyor.

Mersin polisi, 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz 2022' projesi çerçevesinde eğitimlerine devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz 2022' projesi ile 'ben' yerine 'biz' bilinci oluşturmak, tek çatı altında birleşmek, şiddet, intihar, eylemleri gibi yaşanabilecek terör olaylarının önlenebilmesi, çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının oluşturulması, çocukların terör örgütlerinin birer maşası olmalarını engelleyerek, kendilerini bağımsız ifade etmelerini sağlamak ve milli bir şuur oluşturmak için Mersin genelinde yer alan kamu kurumları, özel kuruluşlar ve derneklerde görev yapan personele yönelik bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Son olarak ekipler, Toroslar Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ile İl Nüfus Müdürlüğünde bilgilendirme çalışması yaptı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi sürüyor - Son Dakika

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