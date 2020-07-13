Terörün ardından oluşan huzur ile dağlar şenlendi - Son Dakika

Şırnak'ta, terörün bitmesiyle doğa severler, yeni yol giden Kel Mehmet Dağları uzantısı olan yaylaların zirvesindeki dağlara ilk kez kamp kurdu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde bulunan Kel Mehmet Dağlarının uzantısı olan yaylalara yol gitmesiyle beraber doğa severler ilk kez kamp kurdu. Doğa severler kamp kurup gündüz dolaşıp her akşam başka bir mevkiide çadırlarını kurarak huzurun tadını çıkardı. Doğa severler her gidişte 4-5 gece kalıp gönüllerince eğleniyor. Kamp için yaylaya çıkan doğa severler, "Yaylalarımızda huzurun sağlanmasıyla beraber doğa harikası olan coğrafyamızda yeni keşiflerin mutluluğu içerisindeyiz. Daha önceleri değil gelip kamp yapmak gündüz gelip rahatça dolaşamıyorduk. Terörün bitirilmesiyle artık bir hafta boyunca gece gündüz kalıp gönlümüzce kamp yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)