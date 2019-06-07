Hakkari'de terörün eğitime verdiği zararın izleri siliniyor

İlçede üç yıl önce çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" ile huzur ve güvenin tesis edilmesinin ardından, teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

MODERN BİNALAR YAPILIYOR

Terör mağduru vatandaşlara ekonomik ve sosyal desteğin sağlandığı ilçede, terör saldırılarında evleri hasar gören vatandaşlar için modern konutlar yapılırken hasar gören okulların yerine de yenileri inşa ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca ilçenin farklı noktalarında inşa edilen 11 yeni eğitim kurumundaki çalışmalar devam ediyor.

Bu okullardaki fiziki gerçekleşme büyük oranda tamamlanırken bunlara ek olarak bazı mahallelere yeni okulların da yapımına başlanacak.

"ÇOCUKLAR DAHA İYİ ŞARTLARDA EĞİTİM ALACAK"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, ilçede teröristlerin üç yıl önce neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Yüksekova'nın her geçen gün gelişen bir ilçe olduğunu anlatan Akbıyık, buna paralel olarak eğitim kalitesinin yükseltilmesi için de yoğun çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Akbıyık, bu kapsamda ilk, orta ve lise olmak üzere yeni okul projelerinin hazırlandığını belirterek "19 okul projemiz var. 11 inşaat devam ediyor. 4 inşaat da başlamak üzere. Ayrıca proje aşamasında olanlar da var. Yüksekova'nın şehirleşmesine, gelişmesine paralel bir taraftan konut ihtiyacı giderilecek, diğer tarafta çocuklar daha iyi şartlarda eğitim alacaklar." Dedi.

"YIKILAN OKULLAR İLE İLGİLİÇALIŞMA BAŞLATTIK"

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise 2016'da terör saldırıları nedeniyle 164 dersliğe tekabül eden 11 okulun yıkıldığını anımsatarak, yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılması için çalışmaların süratle başlatıldığını ifade etti. Gür, Yeni yerleşim yerlerine Milli Eğitim Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde yapılacak ve 384 dersliğe tekabül eden 19 okulun tamamlanmasıyla ilçede eğitimdeki sıkıntıların giderileceğini söyledi.