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Terörün finans kaynağına büyük darbe

41 dakika önce

Terörün finans kaynağına büyük darbe Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 312 kilogram esrar ve 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ele geçirildiDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar ve 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ile çok...

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 312 kilogram esrar ve 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar ve 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 9 Ekim 2019 Çarşamba günü icrasına başlanan Şehit Jandarma Başçavuş Tamer Meriç-2 müşterek operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 5 ton 312 kg esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, yakalanan esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiştir. Operasyon bölgesi içerisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen aramada evlerinde ve araçlarında uyuşturucu madde bulunduran 10 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu ağaçlık, kayalık alan ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde 1 adet 7.62 milimetre çapında AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 11 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 6 adet 9 milimetre çapında fişek, 1 adet terörist kıyafeti ele geçirilerek malzemelere el konulmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Terörün finans kaynağına büyük darbe

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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