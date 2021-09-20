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Terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı - Son Dakika

Terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı

20.09.2021 14:52

Terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 42 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "107 adet AK-47 fişeği, 29,14 gram metamfetamin, 3,05 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 20 bin 730 paket kaçak sigara, 350 adet puro, 23 adet kaçak cep telefonu, 16 şişe kaçak içki, 15 kilogram tütün, 10 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 42 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklandı" denildi.

Terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı
Terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı
Terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı
Terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Finans, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı - Son Dakika
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