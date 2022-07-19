Terörün finans kaynaklarına operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika
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Terörün finans kaynaklarına operasyon: 20 gözaltı

19.07.2022 00:33
Terörün finans kaynaklarına operasyon: 20 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, 930 paket kaçak sigara ele geçirildi ve 1 adet 'resmi belgede sahtecilik' olayı tespit edildi. Operasyonlar çerçevesinde 10'u kaçakçılık, 9'u asayiş, 1'i terör suçundan olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ŞIRNAK

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Son dakika haber | Terörün finans kaynaklarına operasyon: 20 gözaltı Son dakika haber | Terörün finans kaynaklarına operasyon: 20 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terörün finans kaynaklarına operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terörün finans kaynaklarına operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika
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