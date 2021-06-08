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Son dakika: Terörün gençlerle biteceğini vurgulayan Başkan Sayan'dan, gençlerin eğitimine tam destek - Son Dakika

Son dakika: Terörün gençlerle biteceğini vurgulayan Başkan Sayan'dan, gençlerin eğitimine tam destek

08.06.2021 10:11

Son dakika habere göre - Terörün gençlerle biteceğini vurgulayan Başkan Sayan'dan, gençlerin eğitimine tam destek Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Belediyesi olarak sınava hazırlanan öğrencilere eğitim noktasında maddi destek imkanı sağlayarak, bölgedeki gençlerin terör ve uyuşturucudan uzak durmasını hedefliyor.

- Terörün gençlerle biteceğini vurgulayan Başkan Sayan'dan, gençlerin eğitimine tam destek

AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Belediyesi olarak sınava hazırlanan öğrencilere eğitim noktasında maddi destek imkanı sağlayarak, bölgedeki gençlerin terör ve uyuşturucudan uzak durmasını hedefliyor.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Belediyesi tarafından Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Polis Meslek Yüksek Okulu ve Spor Lisesi sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz sağlanan kurslardan faydalanan öğrencilerin antrenmanlarına katılarak, gençlere hem tatlı ikramında bulundu hem de onlarla bir süre sohbet etti. Her fırsatta terör ve uyuşturucu gibi sorunlara dikkat çeken Belediye Başkanı Sayan, bölgedeki gençleri terör ve uyuşturucudan uzak tutmanın eğitimle sağlanabileceğini ve bu nedenle bölgedeki gençlerin eğitimine destek olabilmek amacıyla Ağrı Belediyesi olarak her türlü imkanı sağlayacaklarını dile getirip, gençlerden de bölgenin terörden kurtulması için destek istedi.

"Gençler bu ülkenin geleceği"

Ağrı Belediyesi olarak gençlerin geleceğine ve eğitimine büyük önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, bu kapsamda öğrencilere ücretsiz kurs ve materyal desteği sağladıklarını belirterek, "Biliyorsunuz bu bölge için gençlerin geleceği önemli. Bizde bugün gençlerimizi ziyaret ettik. Ağrı Belediyesi olarak bu gençlerimizi hem polisliğe hem de diğer yüksek okullara hazırlamak için ücretsiz kurs eğitimleri sağlıyoruz. Dönem dönem kurslar yapıyoruz. Ben gençleri çok önemsiyorum çünkü onlar bu ülkenin geleceğidirler. Terör olaylarından dolayı bölgede sıkıntı çekiyoruz. Gençlerimiz kandırılıyor dağa götürülüyor. Terör örgütlerine yem ediliyor. Biz bu gençlere sahip çıkarsak ülkenin geleceği için çok önemli hizmetler yapmış oluruz. Ben hep şunu söylüyorum, Kürt gençleri eğitim almalı, ilerlemeli. Bölgede, ülkede devletin devletin her kademesinde olmaları gerekirken terör örgütleri tarafından kandırılıyorlar. Biz bunu engellemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ben Kürt gençlerinin beyaz kefen giyip mezara girmelerini değil, beyaz önlük giyip doktor olmalarını istiyorum"

Terör örgütlerinin Kürt gençlerinin ölmesini ve öldürülmesini istediğini ve çocukları kandırarak dağa götürdüklerini vurgulayan Belediye Başkanı Sayan, terörden ve uyuşturucudan uzak, gelenek ve göreneklerine bağlı bireyler yetiştirecekleri takdirde, hem bölgenin hem de ülkenin terör konusunda rahatlayacağını belirterek, "Ben Kürt gençlerinin siyah cübbe giyip avukat olmalarını istiyorum. Siyah elbise giyip cezaevlerine girmelerini istemiyorum. Ben Kürt gençlerinin beyaz kefen giyip mezara girmelerini değil, beyaz önlük giyip doktor olmalarını istiyorum. Ama terör örgütleri Kürt gençlerinin ölmesini, öldürülmesini istiyor. Aramızdaki fark budur. Biz bu farkı annelere ve babalara anlatıyoruz. Bu anlamda büyük bir mesafe kat ettik. Biz bu gençlerle birlikte Diyarbakır annelerine yürüyeceğiz. Onların elini öpeceğiz, evlat acısının ne olduğunu bütün Türkiye görecek. Biz bu hizmetlerin devam etmesi için hem Cumhurbaşkanımızdan hem genel merkezimizden hem de bakanlarımızdan sürekli destek görüyorum. Bundan sonrada daha büyük destekler göreceğiz. Gençlerimizin geleceğin karanlık yerine aydınlık günlere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Biz bölgedeki gençlerimizi uyuşturucudan uzak, geleneklerine ve göreneklerine bağlı, anne ve babasını dinleyen, terör örgütlerine yem olmayan gençler olarak yetiştirmek istiyoruz. Allah bize bu fırsatı versin. Biz gençleri bu şekilde yetiştirebilirsek ben ülkenin terör konusunda çok rahat günler geçireceğini düşünüyorum" dedi.

Ağrı Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz kursta öğrencilere antrenörlük yapan Kerim Özbey ise, kursa katılımın fazla olduğunu söyleyerek, "Öğrencilerimiz eksikliklerini belediyemiz karşılıyor. Spor salonu konusunda sıkıntı çekiyorduk. En büyük destekte burada devreye giriyor. Bunun dışında öğrencileri sınavlara hazırlarken materyallerden faydalanmamız gerekiyor. Materyallerimizi de spor malzemelerimizi de belediyemiz karşılıyor. Genelde maddi imkanlar noktasında sıkıntı çeken öğrencileri almaya çalışıyoruz. Kurslar masraflı olduğu için belediyemiz bize bu imkanı ücretsiz sağlıyor. Bu yüzden diğer kurslara göre katılımda fazla" şeklinde konuştu.

Son dakika: Terörün gençlerle biteceğini vurgulayan Başkan Sayan'dan, gençlerin eğitimine tam destek
Son dakika: Terörün gençlerle biteceğini vurgulayan Başkan Sayan'dan, gençlerin eğitimine tam destek
Son dakika: Terörün gençlerle biteceğini vurgulayan Başkan Sayan'dan, gençlerin eğitimine tam destek
Son dakika: Terörün gençlerle biteceğini vurgulayan Başkan Sayan'dan, gençlerin eğitimine tam destek
Son dakika: Terörün gençlerle biteceğini vurgulayan Başkan Sayan'dan, gençlerin eğitimine tam destek
Son dakika: Terörün gençlerle biteceğini vurgulayan Başkan Sayan'dan, gençlerin eğitimine tam destek
Son dakika: Terörün gençlerle biteceğini vurgulayan Başkan Sayan'dan, gençlerin eğitimine tam destek

Savcı Sayan, Terör, Kürt, Ağrı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Terörün gençlerle biteceğini vurgulayan Başkan Sayan'dan, gençlerin eğitimine tam destek - Son Dakika


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