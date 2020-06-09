Terörün katlettiği Aybüke öğretmenin yüreklerdeki acısı dinmiyor - Son Dakika

Terörün katlettiği Aybüke öğretmenin yüreklerdeki acısı dinmiyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın yüreklerde bıraktığı acı dinmiyor.

Terörün katlettiği Aybüke öğretmenin yüreklerdeki acısı dinmiyor, System.String[]

NURTEN ASLAN/MUHYEDDİN BEYCA - Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın yüreklerde bıraktığı acı dinmiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Çorumlu olan Şenay Aybüke Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneğinde müzik eğitimi aldıktan sonra, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Atandığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde müzik öğretmeni olarak göreve başlayan, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde yüksek lisans da yapan Yalçın, 7 ay gibi kısa sürede hem meslektaşlarının hem de öğrencilerinin büyük sevgisini kazandı.

Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017 günü büyük bir heyecanla öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek için okuldan arkadaşlarıyla ayrıldı. Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden terör kurşunu ile ağır yaralanan Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit düştü.

Aybüke öğretmeni annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Yalçın'dan, çok sevdiği öğrencilerinden ve meslektaşlarından ayıran hain saldırı tüm Türkiye'yi üzüntüye ve yasa boğdu. İlk görev yerinde şehit düşen Yalçın için Batman Öğretmenevi bahçesinde tören yapıldı. Şehit öğretmenin Türk bayrağına sarılı cenazesini ailesi, protokol üyeleri, arkadaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş gözyaşları içinde memleketine uğurladı. Aybüke öğretmenin naaşı, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Tüm Türkiye terörü lanetledi

Genç ve idealist bir öğretmenin teröre kurban verilmesinin üzüntüsü yaşanırken Türkiye'nin dört bir yanında terör lanetlendi. Seslendirdiği Mağusa Limanı türküsü ve fotoğrafındaki tebessümü ile hafızalara kazınan Aybüke öğretmeni ömrünün baharında sevdiklerinden ve hayattan koparan terör, yürüyüşler ve açıklamalarla lanetlendi. Şehit öğretmenleri için ilk ve son görev yeri olan Kozluk'ta da vatandaşlar terör örgütü PKK'ya yürüyüşle tepkisini gösterdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Kahrolsun PKK", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile şehit öğretmenin görev yaptığı okula kadar yürüdü.

Türk Kızılay Batman Şubesinin 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile destek verdiği yürüyüşün ardından okul bahçesinde toplanan vatandaşlar, şehit öğretmen için dua etti, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müzik zümresi şehit öğretmeni anlatan şiirler okudu.

İsmi Türkiye'nin dört bir yanında yaşatılıyor

Sadece 7 ay görev yapabildiği okulda müzik atölyesini her ay aldığı bir enstrümanla zenginleştiren Aybüke öğretmenden geriye hatıraları ile türkü seslendirirken kaydedilen görüntüleri ve tebessüm ederken çekilen fotoğrafları kaldı.

Aybüke öğretmenin hatırası şehadetinin ardından adının verildiği okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde park ve caddelerde onun anısına düzenlenen etkinliklerle yaşatılıyor.

Yalçın'ın ismi ilk olarak müzik atölyesine daha sonra görev yaptığı Kozluk Çok Programlı Lisesine (ÇPL) verildi.

Yalçın'ın ismi memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir ortaokulda, şehit olduğu saldırının gerçekleştirildiği Kozluk'taki caddede, Batman'ın Kozluk ilçesinde yeni hizmete giren konukevinde, İnönü Üniversitesi Türkçe Topluluğu tarafından bir okulda yaptırılan kütüphanede, Muş merkeze bağlı Bozbulut köyündeki Bozbulut İlk ve Ortaokulunda oluşturulan kütüphanede yaşatılıyor.

Aybüke öğretmenin adı, mezun olduğu üniversitenin Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'ndeki orkestra salonuna, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki kütüphaneye, Adana'nın Pozantı ilçesindeki Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesinde açılan resim atölyesine, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapımı tamamlanan ve Sadrazam İzzet Mehmet Paşa'nın 1797'de ilçede yaptırdığı saat kulesi görünümünde olan üst geçide, Kırıkkale'de lise öğrencilerinin düzenlediği kermesin geliri ile oluşturulan kütüphaneye de verildi.

İzmir'deki bir okula da adı verilen şehit Yalçın'ı "Hayal Bilgisi Edebiyat ve İyilik Dergisi" 26. sayısında kapağa taşıdı. Şehit Yalçın için, önsöz, şiir ve yazılar kaleme alındı.

Fenerbahçeliler Derneği Kadıköy Şubesi yöneticileri de Yalçın'ın Çorum'daki mezarını ziyaret ederek, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Başkanı Okan Yelkovan tarafından yazılan mektubu şehit öğretmenin amcasına teslim etti.

Aybüke öğretmen adına Çorum'un Laçin ilçesindeki bir lisede de sanat merkezi oluşturuldu.

Anısına etkinlikler düzenleniyor

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Aybüke öğretmen anısına masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Adıyaman'daki Karakuş tümülüsünde bir grup genç tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüyle de şehit öğretmen anıldı.

Çorum'da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına düzenlenen Türk Halk Müziği yarışmasına katılan öğrenciler, türkülerini Aybüke öğretmen için seslendirdi.

Yalçın için birlikte görev yaptığı arkadaşlarının da aralarında bulunduğu müzik grubu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında verdikleri dinletide Ankara'daki eğitimcilerle bir araya geldi.

Kemanı okuluna bağışlandı

Ailesinin, mezun olduğu üniversitenin adının yaşatıldığı orkestra salonuna nice Aybüke öğretmenlerin yetişmesi için bağışladığı kemanı ile eğitim sürerken şehit öğretmenin yarım kalan hedeflerini meslektaşları ve öğrencileri gerçekleştirmeye çalışıyor.

Şenay Aybüke Yalçın, saldırının her yıl dönümünde ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anılıyor.

"Şehit öğretmenimizi hiç unutmadık"

Kozluk Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenleri Aybüke Yalçın'ın şehadetinin 3'üncü yıl dönümünde hüzünlü olduklarını söyledi. "Aradan 3 yıl geçti fakat şehit öğretmenimizi hiç unutmadık." diyen Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, okulların açıldığı ilk günde, her karne gününde şehidi yad ettiklerini dile getirdi.

Toprak, onu unutmadıklarını anlatarak "Çok değerli bir öğretmendi. İlçeye atanır atanmaz bir müzik sınıfı oluşturma gayreti içine girdi. Piyanodan gitara kadar birtakım talepleri oldu. O talepleri Kaymakamlığımızla karşıladık. Bir müzik sınıfı oluşturduk. O şehit olduktan sonra müzik sınıfını daha da geliştirdik." diye konuştu.

Karne gününün öğrenciler için önemine değinen Toprak, karne günü şehit olan Aybüke öğretmenin yürekleri dağladığını aktardı. Toprak, "Cuma günü şehit oldu, biz pazartesi günü görev yaptığı okulun ismini değiştirerek Şehit Aybüke'nin adını verdik. Onun yetiştirmek istediği çocukları inşallah tüm öğretmenler olarak yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

"Yeni Aybükeler yetiştirmeye devam edeceğiz"

Kozluk Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Eda Taşçıoğlu, şehit öğretmen Yalçın ile birlikte görev yaptıklarını belirterek enerjisi çok yüksek, öğrencilerini seven ve öğrencileri tarafından sevilen bir öğretmeni kaybettiklerini belirtti. İlçede şehit olduğu haziran ayının çok hüzünlü geçtiğini dile getiren Taşçıoğlu, "Acısını yaşıyoruz, onu özlüyoruz, özlemeye de devam edeceğiz. Bizler yeni Aybükeler yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Terör saldırının gerçekleştirildiği caddede işyeri bulunan esnaf Recep Çelik, şehit öğretmenin sevecen cana yakın bir kişi olduğunu aktardı. Aybüke öğretmenin aynı zamanda müşterisi olduğunu anlatan Çelik, "Olay olduğunda onu yaralı halde hastaneye kaldırdık. Çok üzüldük." şeklinde konuştu.

Aybüke öğretmenin şehit düştüğü terör saldırısı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.

Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan 5 sanık "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Batman, Kozluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terörün katlettiği Aybüke öğretmenin yüreklerdeki acısı dinmiyor - Son Dakika

Son Dakika

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