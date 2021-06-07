Terörün kökü kazıldı, o dağlarda artık yamaç paraşütçüler semada - Son Dakika

Terör bitti, Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki Pir Aziz Parkı, yamaç paraşütü ve uçurtma festivali ile açıldı.

Yıllarca dağlarda terörün bitmesi için canla başla çalışan güvenlik güçleri, terörü kökünden kazıdı. Şimdilerde ise o dağlarda yamaç paraşütçüler semaya çıkıyor, çocuklar parkta oynayıp uçurtma uçuruyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla o dağlarda bulunan Pir Aziz Parkı'nın açılışı gerçekleşti. Açılış törenine Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve vatandaşlar katıldı.

"20 yıl evvel kimse inanmazdı"

Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale, 20 yıl önce böyle bir etkinliğin yapılacağına kimsenin inanmayacağını söyledi. Başkan Lale, "Evvel biz derdik bir gün inşallah bütün tarihi yerlerde halkımız, devletimiz el birliği ile buluşacak. 27 yıldan beri bu güzel insanların içerisindeyim. Hep onlara derdim güneş bir gün doğacak bir lider ile o liderde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. 20 yıldan beri bıraktığı eser ve hizmetleri burada sayamam. Gerçek görevimizi yapacağız, bundan sonra huzuru, ilimi ve bilimi konuşacağız. Diyarbakır'ın en ucra köşelerine kadar gece gündüzünü bir eden ve bütün ekibini seferber ederek bir uyanışla beraber büyük hizmetlere temel atıp, bunun devamını getirmeye hazır olan valime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet çocuklarla uçurtma yaptı ve paraşütçülerin gösterisini izleyerek alkışlar tuttu. - DİYARBAKIR