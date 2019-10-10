Son Dakika Haberleri: "Terörün kökünü kazımak istiyoruz"
Son Dakika Güncel 'Terörün kökünü kazımak istiyoruz'

"Terörün kökünü kazımak istiyoruz"

10 dakika önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle saldırı yapılan Akçakale'de incelemede bulunup vatandaşlarla görüştü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle saldırı yapılan Akçakale'de incelemede bulunup vatandaşlarla görüştü.

Erin, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden havanlı saldırı düzenlenmesi sonucu yaralananların olduğu Akçakale'ye geldi. Saldırıda evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlarla görüşen Erin, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaraların sarılacağına işaret eden Erin, "Tüm yaralarınız devletimiz tarafından sarılacaktır. Tek amacımız, karşı taraftan bu terörün kökünü kazımak istiyoruz. Tüm amacımız bu. Allah hepimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Akçakaleliler de Vali Erin'e "Devletimiz ve milletimiz var olsun. Biz canımızla, malımızla, evlatlarımızla devletimizin yanındayız, hizmetindeyiz." dedi.

Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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