Son Dakika Haberleri: Terörün tahrip ettiği camiden yeniden ezan sesi yükseldi
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Terörün tahrip ettiği camiden yeniden ezan sesi yükseldi

7 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği Ulu Cami'den yeniden ezan sesi yükseldi.

Terörün tahrip ettiği camiden yeniden ezan sesi yükseldi, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği Ulu Cami'den yeniden ezan sesi yükseldi.

2015 yılında teröristlerin saldırısı sonucu tahrip olan Ulu Cami yıkılarak kaymakamlıkça yeniden inşa edildi. Açılışı bugün törenle yapılan Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okundu ve ilk namaz kılındı.

Kaymakam İsmail Pendik, törende yaptığı konuşmada, ilçenin yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha da güzelleştiğini söyledi.

Eski Kaymakam Murat Şener zamanında yıkılarak yeniden temeli atılan Ulu Cami'nin açılışının kendilerine nasip olduğunu ifade eden Pendik, "Cumhurbaşkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yanı sıra kaymakamlığımız ve hayırsever vatandaşlarımızın sayesinde bitirilen tam donanımlı camimiz hayırlı olsun. Birlik ve beraberliğimiz eskiden beri olduğu gibi daim olsun. Bu güzel günde 3 ayrı mutluluğu yaşıyoruz." dedi.

Camide taziye evi ve cenaze yıkama bölümünün de yer aldığını anlatan Pendik, ilçedeki bazı eksikliklerin de bu sayede sona ereceğini aktardı.

Daha sonra caminin yapımında emeği geçenlere belge verildi.

Açılışa, Garnizon Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Savcısı Karip Tazegül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Erbağ, İlçe Emniyet Amiri Vekili Ekrem Saygın, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Beytüşşebap, Şırnak, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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