Terra Luna'nın stablecoin'i UST'nin çökmesinin ardından Tether de yatırımcıları korkuttu, CTO'dan açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Terra Luna'nın stablecoin'i UST'nin çökmesinin ardından Tether de yatırımcıları korkuttu, CTO'dan açıklama geldi

12.05.2022 15:59
Terra Luna'nın stablecoin'i UST'nin çökmesinin ardından Tether de yatırımcıları korkuttu, CTO'dan açıklama geldi

Büyük deprem yaşayan kripto para piyasasında fiyatı düşen stablecoin'ler yatırımcıları korkuttu. Terra Luna'nın stablecoin'i UST'nin çökmesinin ardından düşen Tether de panik yarattı. Tether CTO'su (Chief Technology Officer) Paolo Ardoino, Twitter'dan yaptığı duyuruda, yatırımcıların koini 1 dolar karşılığında satmaya devam edebileceklerini belirtti.

Kripto para piyasası derin düşüşlere sahne oluyor. Terra Luna'nın stablecoin'i UST'nin çökmesiyle Luna fiyatları da çakıldı ve bu durum Luna yatırımcılarında büyük mağduriyet yarattı. Kripto para piyasasında önce sabit coin TerraUSD'de düşüş dalgası yaşanmıştı. 1 dolara sabit olması gereken TerraUSD, 0,35 dolara kadar geriledi. Geliştiricilerinin yeni likidite sağlayabilmek için yatırımcılarla görüşmeleri ise olumsuz geçti. Bunun etkisiyle LUNA bugün 0.05 dolara kadar geriledi. Nisan ayında 119 dolara kadar yükselen LUNA böylece bugün itibariyle değerinin yüzde 99.96'sını kaybetti. Toplam piyasa değeri 42 milyar dolardan 250 milyon dolara düştü.

GÖZLER TETHER'E ÇEVRİLMİŞTİ, CTO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kripto para birimlerindeki çöküşün ardından, piyasada endişe hakim olmuş durumda. En büyük sabitkoin olan ve bir doların altında işlem görmeye başlayan Tether, kripto piyasasında oluşan endişeleri gidermek amacıyla bir açıklama yaptı. Tether CTO'su (Chief Technology Officer) Paolo Ardoino Twitter'dan yaptığı duyuruda, yatırımcıların koini 1 dolar karşılığında satmaya devam edebileceklerini belirtti.

Stablecoin gün içinde 94,55 cent'e kadar gerilemişti.

YORUMLAR
500

Terra LUNA Coin, Tether coin, Usd, Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Terra Luna'nın stablecoin'i UST'nin çökmesinin ardından Tether de yatırımcıları korkuttu, CTO'dan açıklama geldi - Son Dakika


Son Dakika
15:49 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddiasını yalanlayan Milli Saraylar'ın yayınladığı fotoğrafı eski çıktı
15:43 Canan Kaftancıoğlu hangi iddialarla ceza aldı: İşte davaların ayrıntıları
15:41 GZT Giresunsporlu Umut Nayir'den örnek hareket! Şırnak'ta bir okula Fen laboratuvarı yaptırdı
15:34 NASA'nın yayınladığı Mars fotoğrafı gündem oldu! Kayanın içine kazılmış bir kapı gözüktü
15:32 Kaftancıoğlu ceza aldı, Kılıçdaroğlu bütün örgüte talimat verdi: Bütün vekiller İstanbul'a
15:28 Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu'nun cezasına onama: Hukuki yasak ve cezaevi gündemde! Kaftancıoğlu: İktidardaki kötülüğü göndereceğiz
15:15 WhatsApp'tan yeni bir özellik daha! "Hızlı cevap" butonu geliyor
15:15 Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Bakan Ersoy'un tatil köyü projesine onay çıktı: 25 bin metrekarelik orman arazisi de dahil edilecek
15:09 1,5 yaşındaki çocuk su kovasına düşerek hayatını kaybetti
15:08 Merkez Bankası rezervlerinde 794 milyon dolarlık artış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 16:03:20. #1.13#
SON DAKİKA: Terra Luna'nın stablecoin'i UST'nin çökmesinin ardından Tether de yatırımcıları korkuttu, CTO'dan açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement