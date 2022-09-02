İzmir Enternasyonal Fuarı 91'inci kez kapılarını açtı (2)

TERRA MADRE İLE ANADOLU'NUN BEREKETİ YAYILACAK

İzmir, bu yıl 91'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'ye de ev sahipliği yapıyor. Fuarın açılışında yaptığı konuşmada küçük üreticiyi ihracatçı haline getirmenin ilk adımını attıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugünden itibaren sütten elde ettiğimiz mamullerle onların ihracatçı olmasının ilk adımını atmış oluyoruz" dedi.

İtalya 'nın Torino kentinde 1986 yılından bu yana düzenlenen ve Slow Food'un (Yavaş Gıda) önderliğinde, küçük ölçekli üreticileri desteklemek için 160 ülkeyi kapsayan Terra Madre ilk kez Türkiye 'de kapılarını açtı. İki yılda bir İtalya'da yapılan dünyanın en büyük gastronomi fuarı, Terra Madre Anadolu ismiyle 11 Eylül tarihine kadar İzmir'de ziyaretçilerini ağırlayacak. Terra Madre Anadolu kapsamında süt, et ve bitkisel ürünler olmak üzere 3 çeşit ürün gamından farklı lezzetler İzmirli markasıyla tüketiciyle buluştu. Açılışa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger , İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirli markasıyla yeni bir ürünü dünyayla buluşturduklarını ve bunun için heyecanlı olduklarını dile getirdi. İzmir'de bir çoban haritası çıkardıklarını ifade eden Soyer, "İzmir'de 4 bin 900 çobanı tek tek ziyaret edip her birinin ne kadar aylığı var, ne kadar süt sağıyor, ailesi kaç kişilik öğrendik. Ondan sonra sütleri satın almaya başladık. Yaklaşık 18,5 milyon liralık süt satın aldık. Bugün manda sütünden manda yoğurdu, kaymağı, keçi sütünden keçi dondurması değişik peynirler ve her birini ihracata yöneltecek bir çalışmayı başlattık. Bugünden itibaren sütten elde ettiğimiz mamullerle onların ihracatçı olmasının ilk adımını atmış oluyoruz. İzmir tarımının araştırma merkezinde yürütülen çalışmalarla ambalajını tasarladık. Küçük üreticiyi ihracatçı haline getirmenin ilk adımını atmış oluyoruz" dedi.'İZMİR'İN ÇOBANLARI ARTIK DAHA ZENGİN'İztarım Genel Müdürü Murat Onkardeşler de İzmirli markasının 3 temel sorunu ortadan kaldırmak amacıyla ortaya çıktığını söyleyerek yoksullukla, kuraklıkla mücadelenin yanı sıra sağlıklı ürünlerin tüketiciyle buluşturulmasını hedeflediklerini dile getirdi. İzmirli markasının hammaddesini sadece küçük üreticiden aldığına dikkati çeken Onkardeşler, "Koyun ve keçi sütü fiyatını regüle ederek neredeyse iki katına çıkardık. Bu sayede üreticilerimiz sürülerini koruyabiliyor. İzmir'in çobanları artık daha zengin ve daha refah içinde. İzmirli markasının tüm hammaddeleri iklim dostudur. Yerli ırk hayvanlar olmak zorundadır" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ürünlerin tadına baktı.10 GÜN SÜRECEK

Terra Madre Anadolu İzmir, Kültürpark Lozan Kapısı girişinden itibaren oluşturulacak özel alanda düzenlenecek. 45 ülkeden 200 katılımcının yanı sıra kooperatifler, üretici birlikleri, küçük üreticiler, çiftçiler, çobanlar ve balıkçıların yer alacağı Terra Madre Anadolu İzmir'de, 10 gün boyunca farklı etkinlikler, söyleşiler, workshoplar, çalıştaylar, mutfak şovları düzenlenecek. Uzmanlar, sağlıklı, iyi, adil ve temiz gıdaya ulaşmak için alternatif yollar tartışacak. Üreticiler bir araya gelerek sorunlarını konuşma fırsatı bulurken tüketiciler de ürünlerin arkasındaki çiftçiyi, balıkçıyı ve üreticiyi keşfetme fırsatı yakalayacak. Değişen gıda sistemleri bütüncül bir şekilde ele alınırken dünyanın lezzetleri İzmir ile İzmir'in lezzetleri ise dünyayla buluşacak.

Nevra UÇKAÇ- Kadir ÖZEN/ İZMİR,