Terra yatırımcılarından Do Kwon açıklaması

Kripto

Terra-Luna'nın çöküşünden mağdur olduklarını iddia eden bir grup Güney Koreli yatırımcı Cuma günü bir açıklama yayınlayarak Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon'un Kore yerine ABD'ye iade edilmesini savundu. Bu açıklama Perşembe günü Karadağ'da yüksek mahkemenin Kwon'un Güney Kore'ye iadesi yönünde aldığı kararın sonrasında yapıldı.

Güney Koreli Terra Yatırımcı Topluluğu Do Kwon'un ABD'ye İade Edilmesini İstiyor

Terra-Luna mağdurlarının oluşturduğu ve 2.700'den fazla üyesi bulunan halka açık bir çevrimiçi forumda yayınlanan bildiride, Kwon'un hak ettiği iddia edilen cezayı alamayabileceği iddia edildi.

Açıklamada, "Kwon kripto suçlarının cezalandırılmasına ilişkin kuralların henüz oluşturulmadığı Güney Kore'deki ilk duruşmada mahkûm edilse bile, temyizde cezanın önemli ölçüde azaltılması ve Kwon'un uygun bir ceza almadan serbest bırakılması kuvvetle muhtemeldir" denildi.

Güney Kore'de mali suçlulara verilen azami ceza genellikle 30 ila 40 yıl arasında değişiyor. Ancak ABD'de, sanığın suçlu bulunduğu her suç için mahkemenin birbirini izleyen cezalar verebileceği bir ilke uygulanıyor. Bu nedenle, Kwon'un alabileceği potansiyel azami cezanın ABD'de daha yüksek olduğu iddia edildi.

Örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz yıl yatırımcıları dolandırmaktan suçlu bulunan çökmüş FTX borsasının lideri Sam Bankman-Fried'e şartlı tahliye bürosu tarafından 100 yıl hapis cezası önerilmişti. Çöküşten bu yana kaçak olan Kwon, geçtiğimiz Mart ayında sahte belgelerle seyahat etmeye çalıştığı için Karadağ'da tutuklanmıştı.