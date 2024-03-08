Terra yatırımcılarından Do Kwon açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Terra yatırımcılarından Do Kwon açıklaması

Terra yatırımcılarından Do Kwon açıklaması

Terra-Luna'nın çöküşünden mağdur olduklarını iddia eden bir grup Güney Koreli yatırımcı, Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon'un Kore yerine ABD'ye iade edilmesini talep etti.

08.03.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terra-Luna'nın çöküşünden mağdur olduklarını iddia eden bir grup Güney Koreli yatırımcı Cuma günü bir açıklama yayınlayarak Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon'un Kore yerine ABD'ye iade edilmesini savundu. Bu açıklama Perşembe günü Karadağ'da yüksek mahkemenin Kwon'un Güney Kore'ye iadesi yönünde aldığı kararın sonrasında yapıldı.

Güney Koreli Terra Yatırımcı Topluluğu Do Kwon'un ABD'ye İade Edilmesini İstiyor

Terra-Luna mağdurlarının oluşturduğu ve 2.700'den fazla üyesi bulunan halka açık bir çevrimiçi forumda yayınlanan bildiride, Kwon'un hak ettiği iddia edilen cezayı alamayabileceği iddia edildi.

Açıklamada, "Kwon kripto suçlarının cezalandırılmasına ilişkin kuralların henüz oluşturulmadığı Güney Kore'deki ilk duruşmada mahkûm edilse bile, temyizde cezanın önemli ölçüde azaltılması ve Kwon'un uygun bir ceza almadan serbest bırakılması kuvvetle muhtemeldir" denildi.

Güney Kore'de mali suçlulara verilen azami ceza genellikle 30 ila 40 yıl arasında değişiyor. Ancak ABD'de, sanığın suçlu bulunduğu her suç için mahkemenin birbirini izleyen cezalar verebileceği bir ilke uygulanıyor. Bu nedenle, Kwon'un alabileceği potansiyel azami cezanın ABD'de daha yüksek olduğu iddia edildi.

Örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz yıl yatırımcıları dolandırmaktan suçlu bulunan çökmüş FTX borsasının lideri Sam Bankman-Fried'e şartlı tahliye bürosu tarafından 100 yıl hapis cezası önerilmişti. Çöküşten bu yana kaçak olan Kwon, geçtiğimiz Mart ayında sahte belgelerle seyahat etmeye çalıştığı için Karadağ'da tutuklanmıştı.

Kripto Para, Kripto Borsaları, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Terra yatırımcılarından Do Kwon açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
22:15 Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı: Sevgi izi dövmesi yaptırmak caiz Sivas Müftülüğü Başvaiz'i Saffet Bölükbaşı: Sevgi izi dövmesi yaptırmak caiz
18:48 Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı! Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
10:10 Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem’in ardından hüngür hüngür ağladı Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem'in ardından hüngür hüngür ağladı
10:04 TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı! Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler
10:04 Özel okulun maaş teklifi öğretmeni isyan ettirdi 3 ay deneme süresi var Özel okulun maaş teklifi öğretmeni isyan ettirdi! 3 ay deneme süresi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 12:28:20. #1.13#
SON DAKİKA: Terra yatırımcılarından Do Kwon açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement