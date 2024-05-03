Terraform Labs, SEC Karşı Duruşunu Güçlendiriyor - Son Dakika
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Kripto

Terraform Labs, SEC Karşı Duruşunu Güçlendiriyor

Terraform Labs, SEC tarafından milyarlarca dolarlık ceza talebiyle köşeye sıkıştırıldı. Şirket, token satışlarının çoğunun ABD dışında gerçekleştiğini belirterek savunma yaptı. SEC, firma üzerindeki baskıyı artırırken, Terraform avukatları SEC'in iddialarına karşı somut kanıtların eksik olduğunu vurguluyor.

03.05.2024 12:15  Güncelleme: 12:23
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Terraform Labs, milyarlarca dolarlık ceza ödemesi talebiyle SEC tarafından köşeye sıkıştırıldı ancak firma, savunmasını güçlendirerek token satışlarının çoğunluğunun ABD dışında gerçekleştiğini belirtti. SEC, firma üzerindeki baskıyı artırırken, Terraform avukatları SEC'in iddialarına karşı somut kanıtların eksik olduğunu vurguluyor.

Terraform ve SEC Arasındaki Hukuki Çekişme Derinleşiyor

Terraform Labs ve kurucu ortağı Do Kwon, SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) tarafından suçlamaların odağındayken, şirketin avukatları bu iddialara karşı çıktı. Avukatlar, şirketin token satışlarının büyük çoğunluğunun Amerika Birleşik Devletleri dışında gerçekleştiğini belirterek, SEC'in yüksek miktarda tazminat talebinin dayanaksız olduğunu savundu. SEC ise Terraform'un ABD'deki yatırımcıları hedef aldığını ve şirketten 5,3 milyar dolarlık bir ödeme talep ettiğini öne sürdü.

SEC'in suçlamaları, 2022 Mayıs'ında değerini kaybederek yatırımcılara büyük kayıplar yaşatan Terra USD (UST) adlı algoritmik stablecoin ile ilgili. Bu olayın ardından, geçtiğimiz ay yapılan yargılamada hem Terraform hem de Kwon'un yatırımcıları yanılttığı ve sivil dolandırıcılık suçlarından sorumlu oldukları sonucuna varıldı.

Bununla birlikte, Terraform Labs'ın Washington, D.C.'deki Nationals Park beyzbol stadyumuyla yaptığı reklam anlaşması, SEC'in Amerika'daki etkinliklerine dair argümanlarını güçlendiriyor gibi görünse de Terraform bu noktayı küçümseyerek, ABD içinde yapılan satışların çok sınırlı olduğunu ve stadyumdaki logo sergilemenin büyük bir etki yaratmadığını ifade etti.

Son olarak SEC'in iddiaları ve Terraform'un savunmaları arasında, bu hukuki mücadelenin sonucunun ne olacağı merak konusu iken, her iki tarafın da argümanları hukuk dünyasında önemli bir tartışma başlatmış durumda.

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