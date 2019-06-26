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Ters devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu

54 dakika önce

Ters devrilen otomobilden yara almadan kurtulduKIRIKKALE - Kırıkkale'de şarampole ters devrilen otomobilin sol kapısındaki camı ayağıyla kırarak dışarı çıkan sürücü, yara almadan kurtuldu.

Ters devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu
KIRIKKALE - Kırıkkale'de şarampole ters devrilen otomobilin sol kapısındaki camı ayağıyla kırarak dışarı çıkan sürücü, yara almadan kurtuldu.
Kaza, Kırşehir-Kırıkkale Karayolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turhan Biçer, idaresindeki 71 BB 505 plakalı otomobiliyle kavşaktaki virajı alamayarak şarampole ters devrildi. Aracın içinde mahsur kalan sürücü Biçer, ayağıyla sol kapının camını kırarak dışarı çıktı. Sürücü, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin muayene isteğini kabul etmedi. Trafik polisleri tarafından yapılan tahkikat sonrası ters devrilen otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ters devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:15 Kaynak: İHA
kırıkkale, 3. Sayfa
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