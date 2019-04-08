Son Dakika Haberleri: Ters Devrilen Otomobilden Yaralı Olarak Kurtuldu

Ters Devrilen Otomobilden Yaralı Olarak Kurtuldu

10 dakika önce

Kırıkkale'de akşam üzeri yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

Ters Devrilen Otomobilden Yaralı Olarak Kurtuldu, System.String[]
Kırıkkale'de akşam üzeri yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Ankara-Kırıkkale karayolu üzerindeki Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda 06 CNF 45 plakalı otomobilin sürücüsü Yaşar Yıldız, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce takla atarak yoldan çıktı. Ters devrilen otomobilin içindeki sürücü kazayı yaralı olarak atlattı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından sürücü Yıldız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:11 Kaynak: İHA

Ankara, Kırıkkale, 3. Sayfa
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