Ters dönen araç içinde sıkışan iki kişi kurtarıldı
1 saat önce
Balıkesir Bursa kara yolunda meydana gelen kaza sonucu ters dönen araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:18 Kaynak: İHA
kara yolunda meydana gelen kaza sonucu ters dönen araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir Bursa yolu vergi denetim kavşağında meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Balıkesir Bursa karayolunda seyretmekte olan M.T yönetimdeki 10 V 5561 nedeni bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak ters döndü. Araç
içerisinde sıkışan sürücü M.T ve eşi M.T yaralı olarak kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR
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