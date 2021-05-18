Ters dönen aracın içinde sıkıştı, yine de cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı - Son Dakika

Dün 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte hastaneden dönen hafif ticari aracın sürücüsü Mükremin T. Mustafa Şahin'in (57) kullandığı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç refüje çarptı; ardından ters dönüp refüje devrildi. Kaza sonrası araçta yüzüstü yatan Mustafa Şahin'e çevredekiler yardımcı olmak istedi. Kol ve bacaklarında acı çektiğini söylemesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ACISINI BIRAKTI, YAKINLARINI MERAKTA BIRAKMADI

Bu sırada araç içerisinde acı çektiği gözlenen Mustafa Şahin, kendisini telefonla arayan yakınlarının merakta bırakmadı. Elinde sürekli cep telefonunu tutan Şahin, sağlık ekipleri gelinceye kadar arayanların telefonunu tek tek cevapladı. Yoğun trafiğe karşın kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk etapta kırık şüphesiyle yaralının hareket etmemesi yönünde uyarıda bulundu. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından aracın bagaj kısmından çıkartılan Şahin, sedye üzerinde de yakınlarını telefonla konuşmaya devam etti.

DİĞER SÜRÜCÜ İLE EŞİ, YARALININ BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMADI

Kazaya karışan diğer sürücü Mükremin T. ile eşi, yaralının bir an olsun yanından ayrılmadı. Sedyeyle ambulansa kadar eşlik eden Mükremin T., ardından olay yerine gelip Mustafa Şahin' hurdaya dönen aracından çevreye yayılan otomobilin parçalarını toplayıp, güvenli bölgeye koydu.

"ARAÇ OLDUĞU YERDE DÖNMEYE BAŞLADI"

Kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatan Mükremin T., "Trafik yoğundu. Önümdeki araç durdu, ben de vurmamak için sağa doğru yönelirken köşeden vurdum. Çok da hızlı değildim, öyle olsa benim arabanın ön tarafı parçalanırdı. Olduğu yerde araç dönmeye başladı, refüje çarpıp takla attı. Yaralı şu anda iyi gibi, hastaneye götürdüler" dedi.

Yaralı Mustafa Şahin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.