Ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye meydan dayağa atıldı - Son Dakika

Ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye meydan dayağa atıldı

18.03.2021 23:10
Ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye meydan dayağa atıldı, System.String[]

Elazığ'da bir sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarparak ters döndü. Çevredekilerin yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılan sürücü ise yaşadığı kaza yetmezmiş gibi mahalle sakinlerinden meydan dayağı yedi.

Elazığ merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Kıbrıs Şehidi Mehmet Güçlü Caddesi'nde meydana gelen olayda, 23 DY 969 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye meydan dayağa atıldı

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Sürücü çevredekilerin yardımı ile takla atan araçtan çıktı. Sağlık durumu iyi olan sürücüye olay yerindeki bazı kişiler tekme tokat saldırdı. Vatandaşların müdahalesi ile kavga büyümedi ancak sürücü olay yerinden kaçtı. İtfaiye ekipleri de olası bir tehlikeye karşı aracın akülerini sökerek güvenli hale getirdi. Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kaçan sürücünün tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye meydan dayağa atıldı

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye meydan dayağa atıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Fabio Capello, Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi: Defansa gelmiyor Süper Lig devi, transfer için kıyasıya bir yarışta! Avrupa'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor Son Dakika: Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü "Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis
Beşiktaş'tan çok sert Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar         
23:03
Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi         
22:56
Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı         
22:42
Bursa'da birçok işletmeye HES zorunluluğu ve 65 yaş üstüne şehir içi seyahat kısıtlaması geldi Bursa'da birçok işletmeye HES zorunluluğu ve 65 yaş üstüne şehir içi seyahat kısıtlaması geldi         
22:16
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi         
21:22
Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı         
20:15
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda         
18:46
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 23:22:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye meydan dayağa atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei