Ters dönen hafif ticari araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir sürücü, köpeğe çarpmamak için hafif ticari aracıyla takla attı. Kazada sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Viranşehir karayolunun kırsal Kınalıtepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 63 M 4662 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada hafif ticari araç takla attı. Kaza sonrası ters dönen araçta, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu. - ŞANLIURFA