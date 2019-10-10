Son Dakika Haberleri: Ters dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Ters dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı

Ters dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı

1 saat önce

Bilecik'te şarampole devrilen inşaat malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Ters dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı, System.String[]

Bilecik'te şarampole devrilen inşaat malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.


Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 BA 232 plakalı kamyonun sürücüsü, Yediler mevki hafriyat sahası alanına gelmeden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan kamyon şarampole devrildi. Kazada ters dönen kamyonun sürücüsü kendi imkanları ile aracın içinden çıkarken kazayı yara almadan atlattı. Kamyonun kasasında yüklü inşaat malzemeleri yola saçılırken malzemeler başka bir kamyona yüklendi. Çekici yardımı çekilen kamyonda maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK

Ertuğrulgazi Mahallesi, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:21 Kaynak: İHA
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