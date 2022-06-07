Ters dönen kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ters dönen kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti

07.06.2022 09:15

Ters dönen kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Nusratlı rampalarında bir kamyonun bariyerleri aşarak ters dönmesi sonucu şoför hayatını kaybetti.

Ters dönen kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Nusratlı rampalarında bir kamyonun bariyerleri aşarak ters dönmesi sonucu şoför hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale istikametinden Balıkesir istikametine gitmekte olan 63 EM 111 plakalı kamyonun şoförü Eyüp Baylan, viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan kamyon, üzerindeki plastik yüklerle birlikte yolun dışına çıkarak ters döndü.

Kazayı gören diğer yolcular, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücüsü Eyüp Baylan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ters dönen kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti
Ters dönen kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti
Ters dönen kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti
Ters dönen kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ters dönen kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti - Son Dakika

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