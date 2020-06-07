Ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar - Son Dakika

Ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar -Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ters dönen otomobilde bulunan iki şahıs kazayı yara almadan atlattı.

Ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ters dönen otomobilde bulunan iki şahıs kazayı yara almadan atlattı. SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ters dönen otomobilde bulunan iki şahıs kazayı yara almadan atlattı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, DSİ kavşakta meydana geldi. Kent merkezi istikametine ilerleyen E.S. idaresindeki 67 AAP 764 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Aladdin Çay idaresindeki 58 TV 806 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 58 TV 806 plakalı otomobil, trafik ışığı direğine çarparak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan şoför Aladdin Çay ve Murat Topaç ters dönen otomobilden yara almadan çıktı. Kazaya karışan araçların çekici ile çekilmesinin ardından yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Öte yandan kaza yara almadan atlatan şahısların emniyet kemerlerinin takılı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti