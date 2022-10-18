Edinilen bilgilere göre kaza, Fatih Mahallesi 22. Sokak'ta meydana geldi. M.Ç.D. idaresindeki 55 GP 343 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 06 AS 8280 plakalı BMW marka otomobil ile sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 AS 8280 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 58 ACT 459 plakalı Volkswagen marka otomobile çarpıp ters döndü. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 06 AS 8280 plakalı otomobilin sürücüsünün yaralı bir şekilde halde olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, Opel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ters dönen otomobilden çıkıp olay yerinden kaçtı - Son Dakika

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